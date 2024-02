Airfryer: 5 dicas para tirar o melhor proveito da sua fritadeira elétrica

A ampla variedade de airfryers disponíveis no mercado pode deixar os consumidores indecisos. Afinal, é fundamental considerar o preço, as funcionalidades, a capacidade do cesto ou a tecnologia?

Todos esses aspectos são importantes, conforme destacaram especialistas convidados pelo Paladar durante o teste para selecionar as melhores marcas do mercado.

Para descobrir quais opções completaram o top 3, confira o conteúdo completo escrito por Danielle Nagase. Com o produto em mãos, veja como aproveitá-lo da melhor forma com estas dicas: