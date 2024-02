Quer menos óleo em suas receitas? Conheça a melhor fritadeira elétrica segundo especialistas

Segundo a matéria escrita por Danielle Nagase, especialistas convidados pelo Paladar pontuaram, durante um teste, que o sistema de uma fritadeira elétrica é composto por sua resistência elétrica e uma hélice.

O bom funcionamento desses componentes é crucial para evitar que os alimentos saiam murchos ou queimados. Essas características não eram esperadas em todas as 8 marcas avaliadas para identificar as melhores do mercado.

“Em contraste com essas condições, a Oster se destacou ao incorporar um painel tecnológico que simplifica a utilização do equipamento, além de oferecer uma capacidade que simula a imersão em óleo, proporcionando a melhor experiência para suas receitas.

Batata frita e frango à passarinho foram os petiscos escolhidos para testar o desempenho da fritadeira, levando em conta também o design, a temperatura, potência e o tipo de tecnologia. Leia o conteúdo completo para mais informações sobre o teste às cegas.