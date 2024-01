Ana Paula Padrão se emociona com finalistas: “MasterChef é muito mais que um programa”

Na terça-feira (26), foi ao ar o episódio final de MasterChef+. Antes de revelar a dupla que levaria os prêmios para casa, os finalistas puderam falar um pouco de toda a trajetória que viveram dentro do programa.

O discurso de Cida, Maria do Carmo, Eduardo e Mônica emocionou principalmente Ana Paula Padrão, que estava à frente da dinâmica. “A hora é agora”, disse aos participantes.

“É uma mudança estrutural na vida da gente, é como se nós fossemos sacudidos por um terremoto de todas as dimensões: do corpo, da alma, dos sentimentos, de construção, de um novo pensamento!”, comentou Cida sobre a sua experiência.

Mônica falou sobre a sua gratidão de participar e trazer pratos que fazem parte da sua origem, além de conhecer outros cozinheiros. “É um recomeço de vitória!”, comemorou. É possível assistir o vídeo completo clicando aqui.

“Me sinto muito grato”, trouxe à tona Eduardo, ao acrescentar questões da sua vida pessoal alegando que se sentia desacreditado de si mesmo enquanto saía de Porto Alegre para participar do programa. Ao final, ele agradeceu aos jurados, a Ana Paula Padrão e toda a produção pelo carinho e cuidado.

PUBLICIDADE

Já Maria do Carmo disse que prestou atenção em todas as dicas e revelou descobrir que sabe muito mais na cozinha do que imaginava. “Isso me mostrou que eu tenho valor, que eu posso chegar aonde eu quero (...) Minha imensa gratidão. Foi um sonho realizado em vida”, expressou, ao adicionar que pretende repassar seus conhecimentos.

Limpando lágrimas dos olhos, Ana Paula Padrão se manifestou: “É por isso que eu falo que o MasterChef+ é muito mais do que um programa de cozinha. Quando vocês falam ‘daqui pra frente é outra vida porque eu sonho mais e maior, e eu posso’, a gente tá mostrando que preconceito contra idade é uma bobagem”.