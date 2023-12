MasterChef+: relembre momento de tensão que os campeões passaram no programa

O MasterChef+ acabou na última terça-feira (26), dando fim as edições deste ano. Os grandes campeões do reality culinário foram Eduardo e Maria do Carmo.

O cozinheiro de Porto Alegre (RS) e a cozinheira de Paraguaçu (MG) conquistaram o troféu da edição após uma prova em dupla, já que nesta edição são dois ganhadores.

Uma das provas mais desafiadoras para ambos foi a do episódio exibido na semana passada, quando antes de serem selecionados como finalistas, os participantes precisaram cozinhar carnes exóticas.

As provas foram individuais e envolveram siri-mole, jacaré, enguia e rã. Na ocasião, Cida surpreendeu os jurados com sua rã empanada com molho de limão, e Maria do Carmo, com seus rolinhos de enguia com folhas de alface. Na prova de eliminação, Eduardo e Mônica levaram a melhor com o bolo recheado com frutas vermelhas e o bolo de nozes respectivamente.

No último episódio, o desafio foi mais brando, porém, com uma tensão muito maior. Os vencedores prepararam um cardápio que agradou muito o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Mas antes, passaram por um momento de tensão, assim como a outra dupla, composta por Cida e Mônica.

Eles tinham um tempo para pegar os ingredientes no mercado Pão de Açúcar, o que limitou o preparo dos pratos. Segundo Eduardo, a “estratégia para o mercado é fácil, só pegar tudo o que vê pela frente”.

Para a final, Eduardo e Maria do Carmo entregaram pratos que representam cada um deles de alguma forma, especialmente a região de onde vieram. Juntos, eles prepararam um lombo suíno recheado com bacon e taioba.

Para acompanhar, a dupla fez uma farofa de macadâmia e purê de batata-doce roxa. A farofa, inclusive, foi muito elogiada pelos chefs. Na sobremesa, os dois apostaram em um suflê de goiabada com creme de requeijão.