MasterChef: Ana Paula Padrão comenta o nível de dificuldade da semifinal: ‘Todo mundo erra’

Nesta terça-feira (07), o MasterChef Profissionais chegou à semifinal, e a primeira prova da noite exigiu que os participantes elaborassem receitas com um ingrediente principal: ovo.

Os quatro cozinheiros tiveram de preparar os ovos de seis modos diferentes - mollet, mexido, frito na imersão, au plat, poché e à la coque - em apenas 30 minutos. Embora pareça fácil, alcançar os pontos perfeitos foi um desafio e tanto, o que foi comprovado por Franklin, o vencedor da etapa, que conseguiu acertar apenas duas das seis técnicas.

Para apresentadora Ana Paula Padrão, o ovo é um dos ingredientes mais difíceis para executar a técnica certa: “Todo mundo erra um ovo em casa, tanto que fica famosa aquela pessoa que consegue fazer aquele ovo frito perfeito: gema mole, com a clara quase durinha”, afirma em entrevista ao Band.com.

“São técnicas muito chatas. E eu acho que essa prova, neste momento da competição, é maravilhosa, porque ela separa bem quem conhece técnica de quem está aqui porque está aprendendo no caminho”, acrescenta. Ainda, Ana revela quais são seus pontos favoritos: “Gosto muito desse à la coque para servir de noite, às vezes com um temperinho. Gosto do poché, e gosto de um ovo frito bonito em cima do arroz”.

Receitas testadas e aprovadas

