Taco Bell é processada em R$ 24 milhões por tamanho dos lanches

Taco do restaurante Taco Bell. Foto: Via Instagram/@tacobell

Na última segunda-feira (31), Frank Siragusa entrou com uma ação coletiva no Tribunal do Distrito Leste de Nova Iorque, nos Estados Unidos, alegando que a rede de fast food Taco Bell veicula propagandas enganosas de seus pratos.

De acordo com a Insider, o processo inclui fotos dos anúncios da Taco Bell para os lanches da linha Crunchwrap e da pizza mexicana ao lado de fotos dos itens reais, que foram registradas por clientes, apontando uma diferença gritante de tamanho e recheio.

Siragusa alegou também que a empresa anunciou produtos com o dobro de carne em um momento em que os preços da carne bovina estavam altos. “As ações da Taco Bell são ainda mais preocupantes agora que a inflação e os preços dos alimentos estão altos, e muitos consumidores, especialmente os de baixa renda, estão lutando financeiramente”, escreveu seu advogado no processo.

A ação pretende recuperar ao menos 5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 24 milhões, para os clientes de Nova Iorque que consumiram o Crunchwrap vegano, Crunchwrap grande, Crunchwrap supremo, a pizza mexicana ou a pizza mexicana vegana nos últimos três anos.