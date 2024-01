Após teste, especialistas revelam o 3º melhor azeite extra virgem do mercado

Goles de água com gás e pedaços de maçã para limpar o paladar fizeram parte da degustação às cegas de especialistas convidados do Paladar, que elegeram a Cocinero como a terceira melhor marca de azeite extra virgem do mercado.

Para isso, foram selecionadas 20 amostras, não identificadas, que mais aparecem nas prateleiras e custam até R$ 70. Entre os critérios de avaliação estavam aroma, picância e amargor.

Atrás apenas do Las Doscientas (1º) e O.live & Co (2º), a Cocinero agradou aos jurados pelo sabor suave entre picância e amargor, apesar do aroma fermentado não atingir requisitos agradáveis. Quer conferir a lista completa? Leia a matéria de Chris Campos.