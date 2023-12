Ceia de Ano Novo com petiscos; aprenda 3 opções

Agora que a comemoração natalina de 2023 passou, é hora de começar a pensar e definir o que será feito para a Ceia de Ano Novo, que reúne famílias e amigos na noite do dia 31 de dezembro.

Em busca de alimentos contemporâneos e receitas práticas, separamos 3 opções que vão servir de petiscos para completar a refeição principal, “abrindo” o paladar dos convidados.

Frango a passarinho

Com 7 instruções simples você vai reproduzir a receita da chef Bru Calderon. O resultado traz aquela leve crocância e requer acompanhamentos como o cheiro verde. Clique aqui para conferir a receita completa feita na Airfyer.

Coxinha

PUBLICIDADE

Quem não ama coxinha? Com a combinação de molhos, pode ser um petisco ideal para qualquer idade. Por isso, aprenda o passo a passo do chef Antonin Carême com dicas para alcançar um ótimo resultado na reprodução da iguaria nacional tradicional.

Pastel de camarão com linguiça

O chef Fábio Vieira ensinou o modo de preparo de mini versões de pastéis recheados com camarão e linguiça, além dos toques especiais de tempero. Com o nível de dificuldade considerado fácil, aprenda tudo aqui.