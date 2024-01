Aprenda a fazer o bolo de Lucas Corazza para comemorar o aniversário de 470 anos de São Paulo

O confeiteiro Lucas Corazza estreia, neste dia 25 de janeiro, a série de vídeos “Paladar Sabores do Brasil” e para comemorar o aniversário de 470 anos de São Paulo começou o quadro com uma receita especial de que é a cara da capital paulista.

O primeiro vídeo tem como atração um bolo gelado, o ‘Bolo Ricardo’. Afinal, não há nada melhor do que um bolo para celebrar um aniversário.

Para dar personalidade, o confeiteiro ainda decidiu modificar a receita e dar a ela a cara de São Paulo. Em vez do bolo de coco gelado, Corazza optou por fazer um bolo de café gelado, com pé de moça na cobertura e calda de pingado. Já que não há bebida que faça mais jus à capital do que o café, né?

Então coloque o vídeo e separe os ingredientes e siga as instruções para fazer essa receita bem paulista. Para saber mais sobre o quadro de Lucas Corazza, leia a matéria completa.