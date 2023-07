Paladar selecionou 20 marcas de azeite de mercado; confira qual marca ocupa o 3º lugar do ranking. Foto: Tiago Queiroz | Estadão

O brasileiro passou a substituir o óleo de cozinha pelo azeite extra virgem. A qualidade do produto se faz indiscutível e ideal para o dia a dia. Mas qual seriam as melhores marcas de azeite extra virgem do mercado?

O Paladar selecionou 20 marcas de até R$ 50 reais e convidou um júri especializado para sanar de vez as dúvidas de quais são as marcas de melhor qualidade. O teste foi realizado às cegas, na Padaria Le Blé, em São Paulo.

No terceiro lugar ficou o Cocinero (R$ 20,73, garrafa com 500ml), único azeite argentino do top 3. Classificado como de aroma fermentado, apresenta intensidade média, com leve aroma frutado maduro, apesar de um amargor e picância suave. O azeite possui um defeito de aroma.

