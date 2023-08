Bolinho de bacalhau é a estrela da Festa de Santíssimo Salvador; veja como participar

O bolinho de bacalhau é popular na Festa do Santíssimo Salvador. Foto: Via Freepik

Começou na última sexta-feira (04), a 371ª Festa do Santíssimo Salvador em Campos de Goytacazes (RJ). Com espetáculos musicais ao vivo, o festival vai até domingo e oferece muitas atrações culinárias, entre elas doces tradicionais como quindins, camafeus, olho de sogra e fatias de bolo festa com diversos recheios.

A festa acontece na Praça São Salvador e conta com barracas montadas em frente ao Museu Histórico, com algumas pertencentes à Comissão de Entidades Sociais e Assistenciais (Coesa) e às organizações filantrópicas filiadas.

Segundo o Jornal Terceira Via, um dos pratos mais procurados da festa é o tradicional bolinho de bacalhau. Cleia Silva dos Santos, uma das responsáveis pela produção do salgado, coordena uma equipe de pelo menos 10 voluntários que vendem centenas de unidades ao longo dos quatro dias de comemoração.

“No primeiro dia de festa, a gente abre com pelo menos 500 bolinhos. No segundo, vai para 800 e continua subindo. No último, a gente chega a 1,5 mil, pois as barracas funcionam o dia inteiro no domingo”, explicou.

