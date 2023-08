Templo budista realiza quermesse com comidas japonesas a partir deste sábado

Quermesse do Templo Shin Budista de Brasília em 2019. Foto: Via Instagram/@gastronomia_bsb

Há 50 anos o Templo Shin Budista, localizado em Brasília, realiza quermesses para todos os públicos, e neste ano já tem data de início marcada para este sábado (5). O evento continua com as portas abertas durante todos os finais de semana de agosto das 16h às 22h.

Com o tema “esperança”, a edição comemora os 50 anos de fundação do templo com programação especial, que reúne música, concursos de cosplay, danças, desfiles, muita culinária japonesa e outras atrações.

Segundo o G1, os ingressos para participar do evento custam R$ 25, porém apresentando carteira estudantil ou algum outro documento que comprove benefício de meia-entrada, o valor fica R$ 12,50. Os lotes estão disponíveis no site Sympla, que pode ser acessado aqui.

Confira mais detalhes da programação nas redes sociais do Templo:

