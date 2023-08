52ª Festa da Cerejeira traz comidas típicas do Japão para São Paulo

Parque da Cerejeira em Campos do Jordão (SP). Foto: Via Instagram/@parque.da.cerejeira

O Parque Sakura Home, localizado na cidade de Campos do Jordão (SP), é o palco da 52ª Festa da Cerejeira em Flor. O evento entrou em seu terceiro final de semana fazendo sucesso entre os visitantes pelo cenário deslumbrante que as flores favorecidas pelo clima têm proporcionado.

Além da decoração natural, o festival reúne diversas comidas típicas da culinária japonesa a muitas atrações culturais, como a violinista Ellen Chagas, o grupo Gookai Wadaiko Bunkyo, o Todoroki Daiko da ACENBO, o Grupo de Danças Folclóricas da Ucrânia (KYIV), o Centro Artístico Haiu Ando com apresentação de ballet e o Coral Japonês José Vieira Macedo de São José dos Campos neste sábado (05).

De acordo com o Guia Campos, o parque fica aberto das 9h às 16h e a entrada custa R$ 30,00. Estudantes e outros beneficiários da meia-entrada pagam R$ 15 mediante apresentação de comprovante, e crianças com até 6 anos de não pagam. A compra é feita presencialmente, na bilheteria do parque, e são aceitos dinheiro ou cartão de débito.

