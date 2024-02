Brasil disputa prêmio de ‘Melhor Destino Gastronômico da América Latina’; saiba como votar

O Brasil está na disputa para o título de “Melhor Destino Gastronômico da América Latina 2024″, na World Travel Awards (WTA), premiação conhecida como o “Oscar do Turismo”.

Os vencedores da competição serão escolhidos por votação online, que já está aberta e continua até o dia 17 de abril no site oficial. A votação é uma oportunidade para que os fãs da gastronomia brasileira expressem seu apoio e ajudem a reconhecer a excelência e diversidade do país.

Para trazer ainda mais a tradição culinária para a disputa, a Embratur criou a campanha “Brasil for foodies”, com o objetivo de angariar a votação e a nomeação do país.

Nos últimos anos, restaurantes brasileiros receberam diversas premiações e o país já soma 14 estrelas no Guia Michelin. Além disso, o Brasil também tem oito restaurantes entre os 50 melhores da América Latina e o 12º melhor do mundo no “The World’s 50 Best Restaurants”.