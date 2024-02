Os melhores vinhos de Portugal segundo ranking internacional

Portugal é conhecido como um dos grandes produtores de vinho do mundo e as variações do denominado Vinho do Porto estão entre as mais apreciadas. Em ranking recente, o TasteAtlas elencou os melhores vinhos do país e elegeu 14 entre os 35 mais populares.

A lista pode servir como guia para quem viajar para o país, podendo indicar qual bebida escolher nos restaurantes ou qual trazer para casa nas malas, confira:

Os 14 melhores vinhos de Portugal

Porto Tawny Porto Vintage Vinho do Porto Ruby Vinho Verde Porta Porto Branco Madeira Touriga Nacional Moscatel de Setúbal Verdelho Touriga Franca Loureiro Bairrada Jaén

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação do TasteAtlas é feita por meio das avaliações dos usuários do site. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma se fundamenta nas médias dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.