Há quem diga que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. No entanto, a correria do cotidiano, por vezes, exige que busquemos opções mais rápidas e simples para comer logo que acordamos. Mas engana-se quem pensa que não é possível inovar sem ter tanto trabalho.

E para provar, separamos sete receitas práticas perfeitas para dar uma nova cara a seu café da manhã. Confira!

Croque madame

Croque Madame Foto: Gustavo Pitta/Divulgação

Uma receita típica francesa, é ideal para quem não abre mão do pãozinho pela manhã e quer inovar no bom e velho misto quente.

Confira a receita

Omelete três queijos

Omelete queijos Foto: Bella Paulista/Divulgação

Uma omelete bem cremosa é a pedida certa para os amantes de queijo. Ela leva dois ovos e fica pronta em instantes.

Confira a receita

Croissant recheado com queijo brie e geleia de pimenta

A opção que trouxemos, com a Sagrado Boulangerie, foi este croissant recheado com queijo brie e geleia de pimenta Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Para trazer mais sabor a seu café da manhã, aposte neste sanduíche simples e prático de fazer. Você só precisará de três ingredientes para a montagem.

Confira a receita

Tapioca de carne-seca e queijo coalho

Tapioca feita para os fãs da união do queijo com a banana. A receita ainda leva rúcula e carne-seca para ficar ainda mais gostosa Foto: Ateliê Belê

Um café da manhã completo pede uma tapioca bem recheada. Com apenas cinco ingredientes, é rápida de fazer e fica uma delícia.

Confira a receita

Panqueca de banana

Aprenda a fazer esta panqueca de banana fácil e rápida Foto: Lu Bonometti | Casa Bonometti

Com apenas 5 ingredientes, esta receita é uma opção fácil e rápida para fugir do comum sem ter muito trabalho.

Confira a receita

Bolo de abacaxi

Bolo de abacaxi fofinho Foto: Beatriz Mazzei/Divulgação

De massa bem fofinha, este bolo de abacaxi é uma receita leve e refrescante que dá sustância sem pesar no estômago.

Confira a receita

Bolo de limão

Bolo azedinho de limão taiti Foto: Giulianna Nogueira

Um toque cítrico em seu café da manhã, esta receita de bolo leva limão tahiti e é coberta por uma calda de açúcar deliciosa, que dá um toque especial ao seu café da manhã.

Confira a receita