Café brasileiro é eleito o melhor do mundo pela primeira vez

Um café brasileiro produzido no Cerrado Mineiro venceu, pela primeira vez, o 8º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, em Nova York. O Brasil, com o café da São Mateus Agropecuária, cultivado nos municípios de Patos de Minas e Varjão de Minas, concorreu com outros nove países.

O prêmio foi concedido à São Mateus Agropecuária por um júri independente formado por especialistas de todo o mundo durante a degustação às cegas. A análise levou em conta os melhores lotes da colheita de 2022-2023.

O vencedor mineiro disputou com 27 produtores de países como Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, entre outros. Os lotes foram analisados nos laboratórios de controle de qualidade da illycaffè a partir de critérios como riqueza e complexidade aromática, elegância e equilíbrio do seu sabor e intensidade do seu aroma. A premiação, criada em 1991, é uma iniciativa de valorização da cafeicultura que visa a qualidade e sustentabilidade.

A fazenda São Mateus Agropecuária está entre as fornecedoras do Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, primeiro café certificado Regenagri. Trata-se de um café especial e diferenciado, com notas de caramelo e frutas secas.