Café solúvel: quais são as melhores marcas do mercado? Confira o top 3

O café é uma das bebidas mais consumidas não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Por esse motivo é tão fácil encontrá-lo à venda no mercado em diversas formas, em grãos, moído, extraforte, tradicional, em cápsula, em vários tamanhos, marcas e preços.

Uma das formas diferentes do produto é o café instantâneo que, embora não ofereça um sabor tão bom quanto o café feito de forma convencional, ganha seu público por conta da praticidade. Em busca do produto com maior índice de qualidade, o Paladar reuniu cinco especialistas para testar 11 marcas às cegas.

Todos cafés foram preparados igualmente, em uma proporção de 10g de pó para 400ml de água aquecida a 96°C. Depois de prontos, foram colocados em xícaras identificadas apenas por números, e os jurados entraram em uma cabine de avaliação sensorial para prová-los.

Na etapa de degustação, o júri foi positivamente surpreendido pela boa acidez, baixo amargor e sabor frutado da maioria das marcas. Em primeiro lugar, a avaliação classificou o Nescafé Gold 8, com sabor de caramelo e melaço, acidez locorosa e toque sedoso. Em segundo, o Nescafé Origens do Brasil - Chapada diamantina, feito com grãos da Chapada Diamantina, levemente floral, com notas sutis de castanhas, caramelo e frutas. Por fim, completando o pódio, o Cafuso Tradicional, por conta de sua cremosidade e equilíbrio na acidez.

Para conferir mais detalhes acerca das impressões dos especialistas e o ranking completo, leia a matéria completa de Ensei Neto, disponível aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Amante de café? Expanda seus horizontes sensoriais reproduzindo receitas diferenciadas com o ingrediente através de nosso caderno de receitas, que pode ser acessado aqui.