Campeã de MasterChef 2023 desabafa sobre o que sentiu durante o programa

A décima temporada do MasterChef já se encerrou, e Ana Carolina foi a grande vencedora do reality. Para Ana, a maior dificuldade de toda a fase de gravações, provas e desafios, foi a distância que teve que estar de seu Filho, Ravi, que tem 6 anos.

Ana Carolina, é mãe solo, e participou do programa Melhor da Noite, da Band, e contou um pouco mais sobre a experiência que teve em participar do reality. A vencedora, diz que sua família teve um papel fundamental durante o processo, e que se inspirou em vivências do dia a dia para compor o menu campeão.

Além disso, ela contou que o mais difícil foi ficar longe de seu filho, e que pensou nele todos os momentos, principalmente, quando pensava em desistir, ele foi sua fortaleza.

