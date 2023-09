MasterChef Profissionais 2023: que horas será a estreia do programa na Band?

A edição comemorativa do MasterChef Brasil chegou ao fim nesta terça-feira (12) após a emocionante prova final entre os finalistas Wilton e Ana Carolina - que venceu através de um surpreendente bolinho de arroz servido na etapa de entradas. O programa já tem deixado os telespectadores com saudade, mas a novidade é que uma nova temporada se aproxima!

Em um formato voltado para participantes que já usam dólmãs no dia a dia, o MasterChef Profissionais é um dos spin-offs do talent show - que também incluem o MasterChef+ e o MasterChef Júnior, além da versão para amadores -, e chega à sua 5ª temporada com um elenco forte e de trajetória extensa na cozinha. Confira a lista completa de participantes aqui.

Prometendo provas de alta performance e muita tensão no estúdio, o MasterChef Profissionais marca o retorno de Henrique Fogaça como jurado e tem data de estreia marcada para o dia 19 de setembro. O programa será exibido na Band a partir das 22h30.

Receitas testadas e aprovadas

