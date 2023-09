MasterChef 2023: Fogaça invade final ao vivo para dar recado importante

A 10ª temporada do MasterChef chegou ao fim cravando Ana Carolina como campeã depois de surpreender os jurados entregando um simples bolinho de arroz na etapa de entrada. A edição, cheia de destaques positivos, foi marcada pela participação temporária de Rodrigo Oliveira como jurado, substituindo Henrique Fogaça, que esteve afastado da emissora para tratar questões pessoais.

A final que aconteceu nesta terça-feira (12) e foi exibida ao vivo em uma superprodução montada nos estúdios da Band, com direito a tapete vermelho, e uma cerimônia para anunciar e premiar o vencedor. Para a surpresa de todos, Fogaça ‘invadiu’ a cerimônia e se juntou a Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Érick Jacquin. “Estou há quase dez anos aqui, estive em todas as finais, e não poderia deixar de estar aqui, hoje, com os meus amigos”, disse.

O veterano já veio a público através de um vídeo postado nas redes sociais do MasterChef Brasil dando mais detalhes sobre o afastamento (confira o vídeo aqui), e, já com as energias recuperadas, estará de volta às telas da televisão a partir do dia 19 de setembro, pronto para julgar os pratos dos participantes da nova temporada do MasterChef Profissionais. “[...] semana que vem, estamos juntos aqui para começar a temporada Profissionais”, afirmou.

Receitas testadas e aprovadas

