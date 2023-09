MasterChef Profissionais 2023: Quais serão os jurados da próxima edição?

A 10 ª edição do MasterChef Brasil chegou ao fim na última terça-feira (12) cravando Ana Carolina como vencedora e Wilton como vice-campeão, depois dos dois entregarem pratos deliciosos na acirrada prova final. A edição repleta de participantes queridos cativou os telespectadores e comemorou nove anos de lançamento.

Ao longo dos anos, foi possível acompanhar diferentes dinâmicas, composições de elenco e até formação do time de jurados. Nesta temporada que se encerrou, o júri foi composto pelos chefs Helena Rizzo, Érick Jacquin e Rodrigo Oliveira, que substituiu Henrique Fogaça temporariamente. Recentemente o veterano justificou seu afastamento do reality em vídeo, que pode ser conferido aqui.

Felizmente, o Fogaça repôs as energias e marcará presença na nova temporada do MasterChef Profissionais, cuja data de estreia está prevista para o dia 19 de setembro (amanhã), às 22h30 na Band. O jurado se juntará a Érick Jacquin, com quem divide as telas desde a primeira edição, e Helena Rizzo, que está no programa desde 2021.

O formato voltado para participantes que são profissionais da cozinha é um dos spin-offs do MasterChef - que além do tradicional, tem o MasterChef Júnior e o MasterChef+ -, e já passou por quatro edições, que foram exibidas em 2016, 2017, 2018 e 2022, com participantes memoráveis.

Receitas testadas e aprovadas

Que tal aquecer os motores para o MasterChef Profissionais explorando suas habilidades na cozinha? Confira algumas sugestões de pratos para reproduzir em casa! Aprenda a fazer carbonara, blondie de chocolate branco com limão siciliano e framboesas ou mirtilos e berinjela com molho romesco.