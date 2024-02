Carnaval: 7 alimentos para levar para comer durante a folia

O Carnaval de 2024 já começou, os bloquinhos já estão na rua, e se você pertence ao público que gosta de aproveitar ao máximo uma das maiores festas do ano no Brasil, alguns cuidados com a alimentação podem fazer a diferença no momento da curtição.

Sabe-se bem que a folia, para muitos, envolve o alto consumo de álcool, o que torna necessário o investimento em uma boa alimentação, tanto antes de se dirigir aos blocos quanto durante o período de aproveitamento, para evitar um possível mal-estar ou até mesmo um acidente.

Tendo feito refeições leves e que oferecem sustância e saciedade (veja sugestões aqui) antes de sair de casa, é importante levar alguns alimentos práticos na bolsa, além da água, pois manter-se hidratado é essencial para repor os líquidos perdidos por meio do suor, natural em ambientes cheios e quentes.

A nutricionista Angelica Grecco, do Instituto EndoVitta, compartilhou em entrevista ao Band.com algumas sugestões simples para se ter à mão, e são elas: