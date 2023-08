Centro de São Paulo promove a Feira Liberdade Vegana; veja como participar

O bairro da Liberdade, localizado no centro de São Paulo, promove neste domingo (20) a 10ª edição da Feira Liberdade Vegana, um evento gastronômico gratuito ao ar livre que celebra a diversidade cultural da região.

Organizada pela VegNice, a temática da edição é “Sabores & Aromas do Mundo”, e conta com expositores representando vários países através de pratos típicos feitos apenas com ingredientes de origem vegetal.

Será possível encontrar comidas japonesas, mexicanas, árabes, entre outras, nas barracas de cor laranja - que se diferem dos estandes de comércios que vendem comida de origem animal -, e, além disso, também haverão artesanatos e outros produtos veganos à venda.

A feira funcionará das 11h às 19h na rua Galvão Bueno, da altura do n° 83 até o nº 174 (local da emblemática Ponte Cidade Osaka) e é aberta para todos os públicos, permitindo também a entrada de animais de estimação.