Taste São Paulo: quais são os pratos que você poderá provar no Festival?

O maior evento gastronômico do mundo iniciou sua 7ª edição na última sexta-feira (18), no Parque Villa-Lobos (SP), e ainda aguarda muitas atrações para os dias 19, 20, 25, 26 e 27 de agosto.

Neste ano, o festival conta com shows musicais, masterclasses, área com atrações infantis e mais de 30 restaurantes participantes. Os estabelecimentos oferecem mais de 100 opções de pratos com entradas, refeições principais e sobremesas, além de diferentes opções de drinques, tudo sob preços exclusivos para o evento.

Confira alguns pratos disponíveis no Taste:

Arroz com costelinha de porco na brasa, maçã verde e café, do restaurante Animus;

Camarones al ajillo, do Barú Marisqueria;

Panino Bologna, do Bráz Trattoria;

Costela de wagyu na brasa, do restaurante Fasano;

Sanduíche de bulgogui, do restaurante Komah;

Dadinho de tapioca, do Mocotó;

Rondelli de ricota, espinafre e nozes com fonduta de Grana Padano, do Trattorita Evvai;

Pastrami de wagyu, do Z Deli;

Feijuca de vegetais defumados, do restaurante De Quebrada (disponível somente neste 1º final de semana).

O cardápio completo de todos os restaurantes pode ser conferido aqui, e, caso você ainda não tenha adquirido seus ingressos, ainda dá tempo! Efetue sua compra no site oficial da Eventim (acesse aqui) e desfrute seu final de semana em São Paulo com muita gastronomia.