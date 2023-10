Cerveja artesanal, rock e o melhor da gastronomia encerram setembro com chave de ouro na Bodebrown

Você sabia que a banda Iron Maiden tem uma cervejaria oficial no Brasil? Sob o nome Bodebrown, fica localizada em Curitiba, no Paraná, e além de oferecer ótimas cervejas artesanais, realiza diversos eventos para os amantes de rock e o público em geral.

Neste sábado (30), a Bodebrown promove mais um de seus eventos, chamado Growler Day, com entrada gratuita para contemplar os shows da banda Executive Chaos & Zia Leme e da cantora Marcela Juk, oferecendo mais de 50 rótulos de growlers, latas, garrafas e chopes. O evento se inicia às 13h com a apresentação de Marcela Juk em formato acústico, e às 15h entra a banda Executive Chaos com um repertório hard rock.

Um dos destaques do dia é o lançamento da St. Arnould 6, que homenageia um consagrado santo da Idade Média considerado protetor dos cervejeiros e autor da frase “não beba água, beba cerveja”, chamado São Arnoldo (Saint Arnould em língua inglesa).

De acordo com informações da CBN Curitiba, a nova brassagem faz parte das 25 cervejas da série Safra 2023 - Gastronomia Além do Infinito. Os produtos são especialmente indicados para harmonizações gastronômicas e têm grande prazo de conservação.

Além de poder ser consumida no evento, a cerveja pode ser adquirida no site oficial da Bodebrown. Confira a seleção completa aqui. E para os que marcarão presença na fábrica hoje, dois food trucks estarão disponíveis para oferecer opções como batatas fritas, churrasco no pão, hambúrgueres artesanais, queijos, pretzels, baguete com linguiça Blumenau, entre muitas outras delícias.

