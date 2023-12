Chef estrela Michelin defende aumento do preço de seu restaurante: ‘Não sou o tio Patinhas’

O chef Gareth Ward, que possui um restaurante praticamente escondido nas colinas galesas, o Ynyshir, disse que a experiência gastronômica que oferece provavelmente deveria custar mais.

O restaurante, que está localizado em Eglwys Fach, Ceredigion, oeste do País de Gales, tem duas estrelas Michelin e foi coroado o melhor do Reino Unido no início deste ano.

Atualmente, o chef cobra mais de 380 libras por pessoa, cerca de R$ 2.352, por um menu-degustação de 30 pratos. Mas, apesar do alto preço para uma noite de jantar, Ward disse que não está rico.

“Não estou sentado aqui, como se estivesse rolando dinheiro, não sou o Tio Patinhas. Nem um centavo sai deste lugar”, disse ao The Telegraph.

“Qualquer coisa que fizermos vai direto para melhorar o Ynyshir, porque espero que um dia ele seja um dos melhores restaurantes do mundo”, afirmou. “Eu não faço um lucro bruto porque estou com medo, estamos usando os ingredientes mais ridiculamente caros do mundo”.

Alguns dos ingredientes do restaurante incluem caviar, atum rabilho e carne wagyu envelhecida por 300 dias em uma câmara de sal do Himalaia.

“Eu queria forçar e forçar, usar ingredientes melhores, ter mais funcionários, ser mais extravagante nas coisas que fazemos para proporcionar a experiência mais incrível… mas, infelizmente, isso tem um custo e alguém precisa pagar por isso”, completou.