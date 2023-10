Os menus executivos, ou PFs com complementos, são excelentes opções para um almoço mais completo e com excelente custo-benefício. Muitos menus executivos incluem entrada, prato principal e sobremesa, enquanto outros entregam uma opção mais em conta de pratos já inclusos no cardápio do restaurante, sem perder a qualidade.

É fã de menu executivo? Então confira 5 bons restaurantes que disponibilizam a opção por até 65 reais e garanta uma refeição deliciosa, completa e para todos os gostos (e bolsos)!

Restaurante Cepa

Spaghetti à Carbonara do Restaurante Cepa Foto: Giulianna Nogueira

Servidos de quarta a sexta no almoço, os pratos executivos do Cepa custam R$59,00. Na quarta-feira, a opção de entrada é um prato com brócolis grelhado, fumet de peixe e farofa de pão, enquanto o prato principal é um delicioso Spaghetti à Carbonara. Às quintas,a opção é entrada com folhas orgânicas, tonnato e croûtons e prato principal canjiquinha, bochecha bovina braseada e gremolata; na sexta-feira, um pastel de palmito abre a refeição, seguido por arroz de bacalhau, tapenade de azeitonas pretas, cebola roxa e óleo de coentro.

Endereço: R. Antônio Camardo 895 antigo n.15 - Vila Gomes Cardim

@restaurante.cepa

Abaru

Fusilli com ragu de linguiça do Abaru Foto: Tati Frison

Parte do Espaço Priceless, o Abaru Bar e Restaurante conta com PFs bem estilosos de segunda a sexta, exceto feriados. Servidos nas chamadas “panelinhas”, que são feitas de barro, há seis versões de pratos inspirados no cotidiano brasileiro. Dentre eles, strogonoff de carne de sol servido com arroz e mandioquinha palha, moqueca de peixe ou de legumes assados com arroz e farofa de banana-da-terra, carne de panela com pirão do próprio cozimento, legumes e arroz, e as massas fusilli com ragu de linguiça ou com molho de tomate. Esse menu executivo custa R$ 55,00, podendo ser acompanhado por entradinhas e sobremesas do dia, de R$ 12,00 cada.

Endereço: R. Formosa, 157 - Centro Histórico

@espacopriceless

Nonna Rosa

Menu executivo do Nonna Rosa Foto: Rodolfo Regini

O restaurante Nonna Rosa oferece um menu executivo a R$ 65,00, cujas entradas são: Insalata del Giorno e Crocchete Trifolati, recheado com cogumelos servido numa fonduta. Já nos pratos principais, o Fettuccine al ragu di Vitello, o Spaghetti Bolognese e o Peixe in crosta de ervas com purê do dia estão disponíveis. A sobremesa também está inclusa, podendo-se escolher entre pudim de leite, bolo caseiro do dia ou frutas.

Endereço: Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP

@osterianonnarosa

Nou

Coucous Marroquino do Nou Foto: Joyce Sales/Divulgação

Com menu executivo de R$ 61,00 em suas três unidades, o Nou varia seus pratos de acordo com o dia da semana. Segunda-feira é dia de Spaghetini a carbonara ou Picadinho de mignon. Na terça-feira, as opções são Frango ao Curry ou Polpetone com linguine na manteiga. Na quarta-feira, oferece Gnocchi ao molho de gorgonzola ou Penne com lascas de salmão. Já na quinta-feira, pode-se escolher entre Risoto de beterraba com queijo de cabra e Medalhão de filé ao molho de gorgonzola. Às sextas-feiras, há Coucous Marroquino com frango, cordeiro e legumes ou Filé a milanesa com purê de batatas e salada de rúcula. Todos os pratos acompanham entrada e sobremesa do dia.

Endereços:

Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis – São Paulo/SP

Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP

Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – São Paulo/SP

@nourestaurante

Botequim de primeira

Prato executivo de parmegiana, arroz e batata frita do Botequim de Primeira Foto: Gabriel Coelho

No Botequim de primeira, os PFs variam entre R$ 39,00 e R$ 42,00. Os pratos do dia são: virado à paulista (segunda-feira), feijoada completa (quarta-feira), bife à parmegiana (quinta-feira) e peixe ao molho de moqueca (sexta-feira). O restaurante não abre às terças. Além desses “PFs de Primeira”, sempre há o especial da semana, disponível todos os dias de segunda a sexta. O especial da vez é o strogonoff de carne com batata portuguesa.

Endereço: Rua Aspicuelta 271, Vila Madalena

@deprimeira.botequim