Chef Janaína Torres ganha destaque como potência culinária brasileira com consciência social

Responsável pelo renomado restaurante A Casa do Porco, localizado no centro de São Paulo, a chef Janaína Torres foi um dos grandes destaques do ranking mundial de profissionais da cozinha neste ano.

Classificada como uma das melhores chefs femininas da América Latina, seu restaurante conquistou o 4° entre os melhores do continente, e seu trabalho anda sendo reconhecido além da cozinha.

Neste ano, durante a premiação dos 50 melhores restaurantes, que aconteceu no Copacabana Palace em novembro, ela foi um destaques ao lado da chef Manoella Buffara pelo trabalho como ativista social.

Durante a pandemia da COVID-19, que estourou em 2020, Torres foi responsável por mobilizar milhares de chefs brasil para, ao lado de trabalhadores da área hospitalar, pressionar o governo vigente por apoio financeiro durante os períodos de lockdown, além de já ter atuado na prefeitura de São Paulo para melhorar a nutrição de milhares de crianças.