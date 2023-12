Chocolates em caixa: 6 opções que oferecem experiências de alto nível

Os chocolates em caixa são ótimos para presentear alguém ou apenas comprar para si. Mas, encontrar a caixa perfeita pode ser um desafio. O New York Times mergulhou neste universo e elegeu algumas opções incríveis.

1. Recchiuti Confections Black Box:

Se você procura uma experiência completa e sofisticada, o Recchiuti Confections Black Box é a escolha ideal. Com 16 peças de chocolates, de diferentes sabores e em uma embalagem preta fosca, que lhe acrescenta um toque de elegância a essa experiência única. Esse produto mostra-se ser saboroso do primeiro ou último chocolate.

2. Valerie Confections Baby Grand Assortment:

Para os amantes dos clássicos, o Valerie Confections Baby Grand Assortment oferece uma seleção refinada de chocolates. Desde a toffee de amêndoas torradas até os trufados escuros com ganache de chocolate e recheios de uísque escocês, esta caixa oferece uma variedade de sabores que impressionam.

3. Melissa Coppel Bonbons:

Se você aprecia uma boa sobremesa, os bombons de Melissa Coppel são uma obra de arte. Cada chocolate pintado à mão revela uma combinação equilibrada de sabores, desde ganache de manteiga de amendoim até a fusão mediterrânea de ganache de pistache e limão. A apresentação em uma caixa de ombre colorida.

4. Richart Initiation:

Para quem busca uma jornada de sabores, a caixa Richart Initiation é uma introdução impressionante. Com 16 chocolates e 16 quadrados de chocolate, cada mordida revela nuances diferentes. A embalagem única e as notas de sabor meticulosas fazem desta caixa uma experiência verdadeiramente especia.

5. Dandelion Chocolate Single-Origin Truffle Collection:

Para os apreciadores que desejam explorar as nuances do chocolate, a coleção de trufas da Dandelion Chocolate é a escolha perfeita. Cada trufa destaca o chocolate de diferentes regiões, proporcionando uma experiência sensorial única. A apresentação simples, mas elegante, completa essa jornada pelos sabores do mundo.

6. Amore di Mona Assorted Mignardise Red Gift Box:

Para aqueles com alergias ou restrições alimentares, a caixa Amore di Mona é uma opção deliciosa. Veganos e produzidos em uma instalação livre de glúten, soja, laticínios, castanhas e amendoins, esses chocolates retangulares oferecem uma variedade de sabores, desde café até maple, sem comprometer a qualidade.

