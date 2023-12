Guia prático para o Natal: aprenda a escolher o melhor peru para a sua ceia

O Natal está a 15 dias de distância e já é hora de se organizar para uma das maiores celebrações do ano com a tradicional ceia e tudo o que ela abrange: farofas, sobremesas, saladas e o peru, o prato principal da festa.

É bem verdade que, quando se trata de comida, cada família possui suas próprias receitas, preferências, restrições e costumes, mas algumas dicas podem ser compartilhadas afim de que a experiência de todos na ocasião seja a melhor possível.

Dito isso, é ideal começar pensando em qual peru escolher no mercado para levar para casa. Marcelo Vaz, chef do Brodo Restaurante, assegura que a chave para a escolha certa é levar em conta a quantidade de pessoas que participarão da ceia, e assim optar por um tamanho maior ou menor. “Aqui no restaurante a gente oferece peru de aproximadamente 5 kg, que serve em média de 10 a 12 pessoas”, explica.

Receitas testadas e aprovadas

