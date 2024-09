Como fazer churrasco na AirFryer? Veja dicas para cortes suculentos

O churrasco é sinônimo de um final de semana descontraído, com uma boa comilança, acompanhamentos diversos e bebidas, geralmente com peças preparadas em uma churrasqueira. No entanto, é possível fazer um bem bolado em uma panela elétrica, no que dá para chamar de churrasco na AirFryer. Que tal colocar em prática?

Espetinhos na AirFryer

Começando por um dos clássicos no churrasco, os espetinhos são opções que tradicionalmente agradam. Esse espetinho é preparado com alcatra, bacon e alguns temperos diversos, ficando pronto em 15 minutinhos. Veja a receita completa aqui.

Espetinho na AirFryer Foto: Giulia cucio

Leia também: Descubra qual é o melhor bacon do mercado

PUBLICIDADE

Maminha na AirFryer

Para quem quer apostar em uma carne suculenta, a maminha é uma ótima opção, rendendo uma porção deliciosa. A chef Bru Calderon sugere que a peça seja virada a cada dez minutos ao longo do cozimento. Veja a receita completa aqui.

Maminha na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Cupim na AirFryer

Esse corte é para quem gostaria de ousar no churrasco na AirFryer, por ser mais diferentão. De qualquer modo, complementa o evento com sabor, levando apenas sal grosso e azeite como temperos. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Cupim na AirFryer Foto: Giulia Cucio

E para quem gostaria de mergulhar em receitas para o churrasco na AirFryer, esta matéria de Felipe de Paula reuniu os melhores preparos que podem fazer parte desse evento tipicamente brasileiro, todos feitos na panela elétrica. Confira.

Leia também:

Melhor queijo coalho para o seu churrasco

O queijo coalho é uma ótima opção para incluir no churrasco. Entre 15 marcas selecionadas dos mercados, descubra qual superou as demais e recebeu o Selo Paladar, que comprova a qualidade do produto conforme a opinião de especialistas. Veja o teste completo aqui.

PUBLICIDADE

Teste paladar de queijo coalho. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Melhor AirFryer do mercado

O preparo do churrasco na AirFryer é ainda mais eficiente se você utilizar uma boa panela. Para tirar a dúvida de qual é a melhor escolha, o Paladar reuniu especialistas para testar oito opções das prateleiras quanto ao funcionamento geral, como performance e entrega. Veja o teste completo aqui.

Teste Air Fryer - Fotos Leo Souza Estadão - @leosouza19.jpg Foto: @leosouza