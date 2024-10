Conheça as cinco melhores padarias da zona sul de São Paulo

A Padaria ou padoca (para os mais chegados) é o lugar especial para você tomar um delicioso café da manhã. Presente no dia a dia dos paulistas, esses estabelecimentos são a alternativa para quem busca uma grande variedade de produtos, desde pães e bolos frescos até refeições completas.

A importância das padarias na capital é tanta que, anualmente, o Padocaria avalia e premia as melhores de cada região de São Paulo. Na nova edição do Padocaria-SP, a primeira fase do ranking terminou na última segunda-feira, dia 7, com a eleição das 25 padarias finalistas. Entre elas, quatro são da zona sul de São Paulo.

Agora, para a segunda fase, que vai ser realizada nos próximos dias, 11 a 27 de outubro, o Padocaria-SP terá novamente o voto do público e também a participação de um corpo de 25 jurados técnicos, segundo as informações do repórter do Paladar, Matheus Mans.

Melhores padarias da zona sul de São Paulo

Academia do Pão Bandeirantes Ceci Europão Larsol

PUBLICIDADE

E as outras regiões?

Cada região da grande São Paulo foi consagrada com a escolha de suas melhores padarias. Na zona oeste, por exemplo, cinco estabelecimentos foram para a próxima fase. Confira cada uma neste link.

Outro destaque na edição 2024 da Padocaria-SP são as padarias com menção honrosa, fora de competição, que foram três vezes campeões do concurso em uma mesma categoria: Cepam e Merci, respectivamente tricampeãs nas regiões Leste e Oeste. Quer saber mais? Confira aqui.

Saiba onde tomar o melhor pingado de São Paulo

Outra sugestão, é para você que curte um pingado e deseja conhecer os melhores da capital, o Paladar passou por uma seleção de nove lugares diferentes. Mas, apenas um se consagrou como o favorito: Padaria Paris. A casa, que fica no Jardim França, oferece três opções de pingado em seu cardápio: o pingadão, o pingado e o pingadinho. Saiba mais detalhes neste link.

PUBLICIDADE

Pão de queijo de padaria

aprenda a fazer: Pão de queijo de padaria Foto: WERTHER

Essa sugestão de receita é para você que quer aprender a fazer um delicioso pão de queijo de padaria. Com apenas seis ingredientes e um modo de preparo completo não tem como você errar. Confira o passo a passo neste link.