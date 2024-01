Cinco restaurantes para comer bem em BH segundo especialista

Belo Horizonte é uma cidade única e quando se trata de comer e beber, é o local ideal para visitar, segundo o especialista Fred Sabbag, que listou os melhores lugares para comer e beber na capital mineira, confira:

Fuegos

O maior evento de cozinha e fogo de Belo Horizonte reúne cozinheiros de todo o Brasil no Parque da Gameleira, com cardápios imperdíveis. A última edição aconteceu em maio de 2023 e ainda não há data prevista para 2024.

Cozinha Tupis

Localizado no Mercado Novo, o restaurante do chef Henrique Gilberto presta uma homenagem à cultura alimentar do centro de Belo Horizonte com ingredientes servidos na feira do próprio Mercado Novo. No cardápio, o Frango à Paçoquinha e o Mousse de Fígado com Compota de Jabuticaba e Jiló Crocante são alguns dos destaques.

Cachaçaria Lamparina

Ainda no Mercado Novo, uma dose de cachaça na Cachaçaria Lamparina é sempre uma boa pedida. O local também serve coquetéis com cachaça e tem um espaço para o excelente picolé de milho com canela da Companhia Mineira de Picolé.

Pacato

O restaurante comandado pelo chef Caio Soter oferece um menu degustação e um menu à lá carte, que conta com Wellington de Porco e o Tartare de Carne de Sol, que são ótimas opções de almoço ou jantar.

Bar Pirex

Localizado na Galeria São Vicente, é um boteco de estufa, com direito a inúmeras carnes como moela, coração e galinha, além de fazer jus a culinária mineira com jiló, ovo de codorna, mussarela nozinho etc.

