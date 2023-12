Bolinhos diversos são sinônimo de comida de boteco. Bolinho de batata, de picanha e de feijoada são apenas exemplos deliciosos da versatilidade desse quitute. Separamos três receitas desses petiscos para você aprender e fazer em casa!

Bolinho de batata com linguiça mineira e alho poró

Com batata, linguiça mineira, alho poró e muito queijo, esse quitute da chef Lais dos Anjos do Labuta Bar, no Rio de Janeiro, apresenta uma combinação de sabores única e que fica pronta rapidinho. Rendendo dez unidades, é prática e ótima para compartilhar. Aprenda a fazer aqui.

Bolinho de picanha

Com a tão brasileira picanha, esse bolinho do bar e restaurante Pé de Manga é saboroso e bem crocante. Esse petisco leva picanha moída e misturada a temperos e farinha de rosca, perfeito para os dias em que se quer inovar na cozinha, mas sem perder muito tempo. Veja como fazer aqui.

Bolinho de feijoada

Esse é um jeito delicioso de comer um clássico brasileiro a feijoada. Feito com feijão preto triturado e misturado a farinha de mandioca e ingredientes como bacon e couve, essa é uma aposta certeira para agradar o paladar de seus convidados. A receita do Braca leva apenas seis ingredientes e fica pronta rapidinho. Veja como fazer aqui.

Confira mais receitas de comida de boteco aqui.