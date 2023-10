Como funciona a votação para eleger os melhores bares do mundo?

Nesta terça-feira (10), o World’s 50 Best Bars divulgou as posições entre 51 e 100 dos melhores bares do mundo, onde dois estabelecimentos brasileiros foram contemplados. A lista foi uma prévia para a divulgação dos 50 primeiros melhores, que será revelada somente no dia 17 de outubro, na próxima terça-feira.

A organização divulga listas anualmente desde 2009 e, pela primeira vez em sua história, a cerimônia de premiação será fora da Europa, em Singapura. Para elencar os 50 melhores colocados, a entidade forma uma bancada de eleitores cujos nomes não são divulgados, para evitar práticas ostensivas.

São ao todo 680 especialistas em bebidas - 50% homens e 50% mulheres - que dão sete votos de acordo com as experiências que tiveram nos bares que visitaram nos 18 meses anteriores, e todos devem obedecer os critérios fundamentais do sistema, que são: manter o voto confidencial; votar em ordem de preferência; votar apenas em bares visitados pelo eleitor; não votar em bares próprios ou que dêem algum retorno financeiro; não votar em estabelecimentos temporários, como ações que promovem marcas, ‘pop-ups’ etc.

Para obter mais informações sobre o regulamento para as votações e outros dados, consulte o site oficial do World’s 50 Best Bars.

