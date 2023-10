Círio de Nazaré: saiba onde encontrar os pratos típicos da maior festa católica do país

Comemorado há mais de 230 anos em Belém, no Pará, o Círio de Nazaré é uma a maior procissão católica do Brasil, feito em homenagem à padroeira do Estado: Nossa Senhora de Nazaré. A festa anualmente mobiliza devotos de todos os cantos do país, trazendo resultados significativos para hotéis e restaurantes.

Mas, engana-se quem pensa que essa movimentação acontece apenas no Norte. Durante o mês de outubro, maniçoba, tucupi, jambu, camarão e outros pratos típicos da região estrelarão nos cardápios de alguns restaurantes da capital paulista.

Um deles é o Benedita Cozinha, que promove o menu do Círio até o dia 22 deste mês. Para conferir os detalhes dos destaques da casa e seus respectivos preços, leia na íntegra a matéria ‘Como provar sabores do Círio de Nazaré em São Paulo’, por Fernanda Meneguetti. Acesse aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Amplie suas habilidades culinárias por meio de nossas receitas exclusivas! Aprenda a fazer em casa alguns pratos típicos da culinária amazonense, cujas instruções estão disponíveis em nosso caderno de receitas.