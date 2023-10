Dois bares brasileiros são elencados entre os 100 melhores do mundo; conheça

Nesta terça-feira (10) o The World’s 50 Best Bars divulgou uma lista prévia elencando os 100 melhores bares do mundo todo, e o Brasil teve seu destaque ocupando dois lugares no ranking: 56°, do TanTan, e o 58°, do SubAstor.

Os dois estabelecimentos ficam localizados em bairros da capital paulista e não são novatos na premiação. No ano passado, o TanTan chegou à 62ª posição e, em 2021, à 87ª, além de estar no 296° lugar entre os 500 melhores bares do mundo.

A lista oficial dos 50 melhores tem data prevista para divulgação no dia 17 de outubro, na próxima terça-feira, em Singapura, marcando a primeira vez do anúncio fora do continente europeu.

