Confira 5 receitas deliciosas para fazer na AirFryer

Um eletrodoméstico que tem sido cada vez mais frequente na cozinha de muitos brasileiros é a AirFryer. O aparelho promete e cumpre a função de fritar alimentos sem a necessidade da adição de óleo mantendo sua textura crocante por fora e macia por dentro, mas não necessariamente precisa ser utilizado apenas para isso.

A fritadeira a ar pode ser muito útil no preparo de outros pratos, e abaixo você confere cinco sugestões práticas e saborosas para pôr em pratica:

Rocambole de carne

Tradicionalmente feito no forno, o delicioso rocambole salgado, coberto com fatias de bacon e recheado com presunto, queijo e milho pode ser facilmente assado na AirFryer, mantendo o mesmo nível de suculência e sabor. Confira a receita completa aqui.

Rocambole de carne Foto: Giulia Cucio

Fricassê de frango

Esse clássico que mistura frango, requeijão e outros ingredientes em uma travessa fica pronto em poucos minutos de cocção na fritadeira a ar. Aprenda o passo a passo aqui.

Fricassê de frango Foto: Giulia Cucio

Batata gratinada

Se feita nas proporções, com a temperatura e o tempo certos, a batata mantém a superfície dourada e crocante com o interior macio e cremoso. Aprenda a fazer aqui.

Batata gratinada Foto: Giulia Cucio

Bolo de laranja

Engana-se quem pensa que a AirFryer só proporciona receitas salgadas. Aprenda a fazer um bolo de laranja fofinho aqui.

Bolo de laranja na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Brownie

Dando sequência aos doces, o brownie, uma receita americana semelhante ao bolo, mas sem fermento na massa, também pode ser ‘assado’ em uma fritadeira a ar. Confira o passo a passo aqui.