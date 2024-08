Confira os 3 melhores pães do mundo, segundo TasteAtlas

O pão é incrivelmente versátil, podendo ser assado em diversas formas, como baguetes, pães de forma ou rústicos. Além de ser a base de receitas clássicas como torradas, sanduíches e bruschettas, ele também pode ser usado em preparações doces como rabanadas ou pudins. Seja fermentado ou rápido, o pão é uma presença constante e adaptável em qualquer refeição.

O TasteAtlas divulgou recentemente um ranking com os melhores pães do mundo. São mais de 100 tipos de espalhados pelo mundo. Logo de cara no top 3, o Brasil apareceu com o nosso famoso pão de queijo. Outro momento em que o nosso querido mineiro ganhou destaque em um ranking da plataforma foi ao ser classificado entre as melhores comidas de café da manhã do mundo, ocupando o 33º lugar e representando o Brasil com orgulho.

No topo da lista, encontramos o Pão de Bono da Colômbia, uma iguaria tradicional que combina amido de mandioca, fubá ou farinha de milho, queijo fresco, ovos e açúcar. Em segundo lugar, o Samsun Pidesi da Turquia, uma espécie de torta aberta feita com uma massa simples de farinha, água, sal, fermento e açúcar.

Curiosamente, a Índia conquistou três posições entre os dez primeiros colocados, com pães como o Naan de manteiga e alho, o Kulcha de Amritsari e o clássico Naan. A lista continua destacando pães de países como Malásia, Itália, Turquia, Afeganistão, entre outros. Confira abaixo o top 10 completo:

Top 10

PUBLICIDADE

Pão de bono, Colômbia Samsun Pidesi, Turquia Pão de queijo, Brasil Roti canai, Malásia Naan de manteiga e alho, índia Qutab, Azerbaijão Kulcha de Amritsari, índia Naan, índia Piadina Romagnola, Itália Bolani, Afeganistão

Como armazenar o pão na geladeira?

É muito importante armazenar os alimentos de maneira que prolongue sua durabilidade. Por exemplo, pães devem ser guardados de forma adequada para evitar que estraguem na geladeira. Por esse motivo, o Estadão ouviu alguns especialistas sobre o assunto para que você, caro leitor, não cometa mais erros. Começando pelo maior inimigo dos pães: oxigênio. Por esse motivo, eles precisam ser guardadas de uma forma que fiquem bem velados.

Além disso, se você esquecer do pão desembrulhado, exposto ao ar livre ou armazenado na geladeira, ele tende a ressecar e endurecer rapidamente. Por isso, uma dica prática para reaproveitar o pão endurecido é umedecer levemente a mão e passar sobre a superfície do pão.

Pão de queijo tradicional

PUBLICIDADE

Pão de queijo caseiro. Foto: Flavia Novaes Nakamura/Adobe Stock

Aprenda essa receita com o melhor pão de queijo para se fazer em casa. Com um passo a passo completo explicando a eficiência de cada ingrediente, você vai se destacar no preparo e conquistar a barriga de todos na hora do lanche da tarde. Confira a receita completa neste link.

Entenda o TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.