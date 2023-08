Conheça 6 receitas de frango assado, o prato favorito da chef Nigella Lawson

Frango assado é um prato que pode ser facilmente encontrado em restaurantes e padarias, girando dentro daqueles fornos enormes que lembram até um aparelho de televisão. O preparado na rua é muito saboroso, claro, mas, por ser muito simples, também pode ser feito em casa, adaptando os temperos e criando outros sabores.

Além disso, em casa é possível harmonizar o frango com diversos tipos de acompanhamento, como farofa, arroz ou até mesmo repetir a combinação favorita da escritora e chef de TV, Nigella Lawson, que conta com salada de batata com alcaparras e pepino regada a vinagre e azeite.

Frango assado

Agora, um ponto importante para ter um resultado saboroso é saber como deixar a carne macia e suculenta por dentro enquanto a pele permanece dourada e crocante. Foi pensando em modos de ajudá-lo a preparar bem seu alimento que a equipe Paladar reuniu dicas de marinada e 6 receitas diferentes de frango assado para variar o cardápio. As dicas e instruções foram dadas por chefs renomados como José Barattino, Jamie Oliver, Rita Lobo e outros. Confira clicando aqui.