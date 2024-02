Conheça o projeto que impulsiona mulheres e empreendedoras no mercado da cerveja

Recentemente, um vídeo de uma influenciadora digital dizendo que “não é elegante mulheres tomarem cerveja” viralizou e gerou diversos questionamentos, sobretudo de quem é do ramo cervejeiro, que não concordou nem um pouco com a fala disseminada nas redes sociais.

No Brasil, diversas mulheres atuam no mercado de cervejas e ganham a vida com isso, muitas delas, inclusive, alcançaram sucesso na área e são reconhecidas.

Luiza Tolosa, fundadora da cervejaria Dádiva, é uma destas mulheres e afirmou ao Paladar que sabe que em pleno 2024, “o meio cervejeiro ainda é totalmente estigmatizado e visto como masculino, mas nós somos muitas, e temos projetos e produtos incríveis e importantes para o setor”.

Neste ano, em busca de trazer luz para os empreendimentos cervejeiros criados ou comandados por mulheres, ela criou um projeto que tem como foco destacar estas cervejarias.

Batizado de “Criado por elas, liderado por elas”, o projeto que será lançado em breve, em um evento no dia 9 de março, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, recrutou cervejarias de diferentes estados brasileiros e cada uma delas preparou uma cerveja, cujo rótulo foi carimbado com a frase “Eu apoio negócios criados e liderados por mulheres”.

PUBLICIDADE

No evento, que ocorre no Greta Galpão, em São Paulo, das 13h às 20h, também estarão disponíveis ao menos 15 torneiras de chopes produzidos especialmente para o projeto.

Para saber mais sobre o projeto e a atuação de mulheres no meio cervejeiro, leia a matéria completa.