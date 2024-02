Conheça prato típico português que não pode faltar no seu cardápio de viagem

Você já comeu uma autêntica Francesinha? O prato típico português é inspirado no francês Croque Monsieur, uma espécie de misto quente feito com pão de forma, presunto, queijo e molho bechamel, finalizado com emmental gratinado.

A versão portuguesa do lanche leva , além do presunto e queijo, carne de boi, linguiça e salsichas fatiadas longitudinalmente. No lugar do molho branco, está o molho vermelho, espesso e levemente apimentado, que traz a grande diferença entre os sanduíches.

Quem vai a Portugal não pode deixar de provar. Na maioria das vezes, o sanduíche ainda vem acompanhado de batatas fritas e fica ótimo quando harmonizado com cerveja, vinho branco e, é claro, o tradicional vinho do Porto.

