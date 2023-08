Creme de leite: qual é a 2ª melhor marca disponível no supermercado?

Entre tantas opções no mercado, saber qual a melhor opção de creme de leite para a receita que deseja fazer pode ser uma tarefa difícil.

Seja em lata, na versão em caixinha, ou a fresca, as diferentes formas do produto podem ser usadas para diferentes preparos.

Para ajudar nesse momento, o Paladar avaliou 10 marcas de creme de leite de caixinha e em lata, com ajuda de especialistas no assunto, produto de valor mais acessível quando comparado ao creme de leite fresco e, portanto, consumido com maior intensidade pelos brasileiros no preparo de receitas salgadas e doces.

No time de jurados, foram convidados os chefs de cozinha Marcelo Martino de Almeida, Douglas Benatti, da Enosteria, e Tássia Magalhães, do Nolita, além de Luiza Pompeu e Mariana Gorsky, sócia da Confeitaria Dama.

No ranking, em segundo lugar, entre todas as marcas testadas, o creme de leite escolhido foi o da Italac e Paulista! Para ver a lista completa avaliada e conferir mais detalhes da reportagem da jornalista Chris Campos, clique aqui.