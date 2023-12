Salada é o prato perfeito para os dias de calor. Leve, refrescante e nutritiva, é a melhor pedida para o verão. Enquanto isso, o macarrão dá bastante sustância e deixa tudo ainda mais gostoso. A união das duas comidas resulta em receitas que matam a fome sem pesar no estômago. Confira três saladas de macarrão para aproveitar no calorão!

Salada de macarrão com bacalhau

Salada de macarrão com bacalhau Foto: João Belezia/Divulgação

Essa delícia vem diretamente do fundo do mar e é uma aposta certeira para o verão! A leveza do macarrão risoni combina com a leveza e o sabor delicioso do bacalhau. A receita do chef João Belezia é refrescante e leva menos de dez ingredientes. Com o fim de ano se aproximando, é uma ótima opção de entradinha pra ceia de ano novo!

Confira a receita

Salada de macarrão com maionese e leite condensado

Hawaiian Macaroni, uma salada de macarrão havaiana Foto: Johnny Mazzilli

Com apenas quatro passos e seis ingredientes, essa salada diferentona leva maionese e leite condensado. Essa combinação inusitada de salgado com doce, resulta em um prato refrescante e leve que fica pronto rapidinho. A receita é do restaurante havaiano Lanikai e vai te surpreender!

Confira a receita

Salada oriental de macarrão de arroz com camarão

Salada oriental de macarrão de arroz com camarão que vai deixar sua refeição ainda mais gostosa Foto: G4F Agenciamentos

Ideal para dias quentes, essa salada é muito saborosa. O macarrão de arroz torna o prato ainda mais leve e os camarões são um toque refrescante no paladar. Nesta receita, a chef Raquel Novais ensina a fazer essa salada oriental que leva cenoura, pepino japonês, tomate e muito molho shoyu.

Confira a receita