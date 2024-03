Descubra como preparar uma carne macia e suculenta na Airfryer

A Airfryer é o eletrodoméstico mais famoso atualmente e integra a cozinha de grande parte dos brasileiros. O aparelho revolucionou a forma as refeições são preparadas, trazendo uma alternativa mais saudável e prática para os consumidores.

Apesar do que algumas pessoas pensam, a Airfryer não serve apenas para fazer frituras sem utilizar óleo, como batata frita e frango empanado. A fritadeira elétrica pode ser usada para preparar uma variedade enorme de alimentos, como frango à passarinho, picanha, bolo, vegetais, lasanha, pastéis e uma infinidade de outras receitas.

As carnes preparadas no Airfryer, inclusive, podem chegar no ponto perfeito, com maciez acentuada e muita suculência sem muita dificuldade. Isso acontece porque a tecnologia de circulação de ar quente de alta velocidade da AirFryer permite que a carne seja cozida de maneira uniforme, garantindo que fique macia por dentro e com uma crosta dourada e crocante por fora.

Para quem nãos dispensa uma boa carne e está curioso sobre as receitas feitas na Airfryer, o Paladar separou algumas opções de carne feitas na fritadeira elétrica para você conferir.

Caso você queira saber mais dicas sobre como preparar carnes e outros alimentos na Airfryer, leia a matéria completa.