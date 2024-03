Por que é importante fazer a ‘cura’ da Airfryer antes de usá-la?

Se existe um eletrodoméstico que revolucionou a forma de fazer comida nos último anos, é a Airfryer. A famosa fritadeira sem óleo é hoje um dos aparelhos mais populares na hora de preparar refeições mais saudáveis e rápidas

O eletrodoméstico funciona a base de um sistema de circulação de ar quente de alta velocidade que é capaz de cozinhar alimentos de forma rápida, além de deixá-los crocantes e saborosos.

Aprender a cozinhar com a Airfryer no dia a dia não é uma tarefa difícil, mas requer algumas dicas para aprimorar a utilização do aparelho, principalmente para quem pretende investir em um aparelho próprio.

Antes de usar a Airfryer pela primeira vez, por exemplo, é importante fazer a “cura” para preservar e prolongar a duração do antiaderente na parte da cesto.

Para isso, antes do primeiro uso, lave o cesto e a base com detergente e uma esponja macia. Em seguida, espalhe óleo por toda a extensão do cesto. Para finalizar, ligue o aparelho por 10 minutos a 200°C e depois retire a gaveta, espere esfriar e tire o excesso de óleo com um guardanapo ou papel toalha, lavando o cesto novamente. Pronto, você terá a “cura” feita.

