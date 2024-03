Descubra o avocado: 3 receitas simples e nutritivas para incluir na sua dieta

O avocado está ganhando popularidade, e muitas pessoas confundem ou não sabem sua relação com o abacate.

Na verdade, o avocado é uma variedade do abacate, com algumas diferenças visuais, como seu tamanho menor e uma coloração levemente marrom, além de uma casca mais grossa.

Além disso, o avocado é rico em fibras, oferecendo benefícios semelhantes aos do abacate em termos de nutrientes, minerais e vitaminas, contribuindo para a saúde do organismo.

Essas informações foram compartilhadas por Thais Manarini e publicadas no caderno impresso do Estadão em 18 de março.

Receitas com avocado

PUBLICIDADE

Avocado toast com tomate, cebola roxa e rúcula

Esta receita usa 450 g de avocado amassado para criar uma refeição perfeita para o período da tarde. Veja a receita completa aqui.

Incremente sua avocado toast com esta receita da cafeteria Coffee and Co. Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Salpicão de peixe e avocado

Para uma refeição completa, este salpicão de peixe com avocado requer atenção no momento de preparo no forno. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

O sucesso do prato depende do tempero do peixe e do tempo de forno – cuidado para não ressecar Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Salada de avocado com ervas e alcaparras

Uma salada feita especialmente com avocado pode ser leve e refrescante para acompanhar outras refeições. Veja a receita completa aqui.