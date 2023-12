Guia prático: Como escolher o abacate ideal para levar para casa

Originário do México, o abacate é uma fruta versátil que pode protagonizar as mais diversas receitas, como molho para massas, recheio de sanduíches, acompanhamento de saladas, sorvetes, petiscos, bebidas... Muito pode ser feito com um abacate e uma pitada de criatividade, visto que seu sabor suave permite inúmeras combinações.

Mas, como qualquer fruta disponível nas gôndolas dos supermercados ou nas barraquinhas das feiras de rua semanais, escolher um abacate no ponto certo para ser consumido, nem muito verde, nem estragado, pode ser um desafio e tanto para quem está acostumado a medir a durabilidade de alimentos pela data de vencimento marcada na embalagem.

Felizmente nunca é tarde para aprender. Lígia Prestes, nutricionista, mestre em Ciências dos Alimentos e fã declarada da fruta, ensina a não errar na escolha verificando se o abacate está uniformemente macio ao mesmo passo que permanece resistente ao toque, pois pode ser que apenas um lado esteja maduro. No caso do tipo hass, um dos mais comuns, ele precisa assumir um tom esverdeado e escuro por completo.

Lígia, ao lado da sócia-diretora da fazenda de abacates “Carlini”, Cecília Whately, compartilha mais dicas fundamentais envolvendo o abacate, e elas podem ser lídas na íntegra na matéria ‘Especialistas ensinam tudo sobre abacate; veja receitas e dicas’, por Felipe de Paula, disponível aqui.