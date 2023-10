Descubra o doce que conquistou a baixada Santista

Patrimônio imaterial de Pernambuco, Estado localizado no Nordeste do Brasil, o bolo de rolo é um doce feito de massa tradicionalmente recheada com goiabada derretida, enrolada como se fosse um rocambole, mas com camadas ultrafinas.

Em São Paulo, embora até conhecida, a iguaria não é muito popularizada. No entanto, algumas marcas artesanais produzem e vendem em algumas regiões do Estado, como é o caso da Afetiva Bolos de Rolo, criada em 2021 e comandada por Nicelle Almeida e Carina Amorim, que são naturais de Pernambuco, mas residem na região litorânea de São Paulo há algum tempo.

Há três anos as doceiras e empreendedoras se dedicam à marca que realiza entregas para o público da Baixada Santista. Segundo dados disponibilizados pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a produção semanal gira em torno de 70 bolos em formatos variados. 500 gramas custam a partir de R$ 37,50 e 1 quilo, R$ 75.

Por se tratar de uma sobremesa tradicional, as confeiteiras não modificam os ingredientes que fazem parte da massa, mas inovam nos recheios, trazendo ao cardápio sabores diferenciados como café, doce de leite, chocolate etc. Também são feitos tortas de aniversário e biscoitos com base de bolo de rolo.

O trabalho da dupla baseado nas heranças da terra natal leva o termo ‘afetiva’ por ativar a memória afetiva dos clientes, visto que na cidade de Santos existe uma grande concentração de moradores nordestinos. “Eu não tinha ideia de que havia tanto nordestino na Baixada Santista. Encontramos muitas pessoas que moram aqui há muitos anos e há muito tempo não comiam esse bolo. Eles compram para poder matar a saudade”, explica Nicelle.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Conheça mais da rica culinária nordestina reproduzindo algumas receitas típicas disponíveis no Paladar. Aprenda a fazer mugunzá com feijão-de-corda e costelinha de porco e baião de dois.